José Prada desafia jovens a dar “novo rumo” a Machico

Na tomada de posse da Comissão Política Concelhia da JSD/Machico – que decorreu, neste final de dia, na sede Local – o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, fez questão de realçar a importância da participação e do envolvimento activo dos mais jovens no Partido, garantindo que “o compromisso de todos é crucial para a vitória em 2021”.

“Sabemos que a colaboração e o envolvimento da JSD/Madeira, nas três eleições de 2019, foram determinantes para as vitórias alcançadas, mas sabemos, também, que todos, sem excepção, podemos, sempre, fazer ainda mais, em cada concelho, em cada freguesia e em cada localidade e é nisso que temos de estar concentrados, rumo a 2021”, disse, na ocasião, o secretário-geral do PSD/Madeira, frisando que o Partido conta e precisa de todas as suas estruturas para vencer neste próximo combate e que a JSD/Madeira é, precisamente, um dos seus pilares essenciais.

“Aqui, em Machico, estamos conscientes de que este não é o modelo que queremos para o futuro. Que não é com o PS que estão garantidas as condições necessárias para a melhoria da qualidade de vida da nossa população, nem muito menos as oportunidades que a nossa juventude merece”, reforçou José Prada, apelando para que cada um dos jovens venha a assumir-se, desde já e a pensar em 2021, enquanto “agente da mudança política que é defendida, para este concelho”.

José Prada que, na ocasião, aludiu, ainda, à necessidade de captar novos elementos para o PSD/M: “É importante que saibamos atrair mais jovens para o nosso Partido, até porque esta geração terá a enorme responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que, com muito esforço, saber e convicção, duas gerações de social-democratas fizeram pela nossa Região”, rematou.