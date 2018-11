José Manuel Ruiz aborda Arte Contemporânea na Universidade da Madeira

‘Arte Contemporânea e novas subjectividades’ é o título da conferência organizada no âmbito da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade da Madeira e terá como orador convidado José Manuel Ruiz, artista, docente e investigador.

A conferência está amrcada para o dia 19 de Novembro, próxima segunda-feira, às 10 horas, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada.

José Manuel Ruiz é doutorado em Nuevas Práticas Artísticas. Tem exercido a docência em Licenciaturas e Pós-graduações e realizado várias conferências em congressos internacionais de arte e novos meios. É autor dos livros ‘Arte, tecnología y sociedad’ (2018), ‘Register+’ (2017), ‘Electrical Pulses’ (2016) e ‘El laboratorio actual de Gráfica Digital’ (2011), e também de várias publicações e artigos em revistas indexadas sobre laboratórios, centros de criação artística e cultura visual.

Como artista multimédia, a sua obra tem recebido diversos prémios internacionais e tem integrado exposições e festivais em diversos países, tais como, Bélgica, Israel, Argentina, Uruguai, México, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e Espanha.

Embora aberta à participação do público em geral, a conferência destina-se particularmente aos estudantes de Artes Visuais, de Estudos de Cultura e aos de Comunicação, Cultura e Organizações, aos artistas, ‘performers’, docentes, agentes e gestores culturais, galeristas, críticos, comissários e arquitectos.