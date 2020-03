José Manuel Rodrigues propõe pacto alargado e agradece empenho dos profissionais de saúde

Preocupado com “o que virá a seguir a esta pandemia”, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira desafia os agentes económicos e políticos para um acordo, que seja capaz de ultrapassar a crise de forma rápida e eficaz. José Manuel Rodrigues afirma que “o dia seguinte (ao fim da pandemia) será com certeza uma crise económica e uma crise social.

“O Governo Regional já tomou algumas medidas para apoiar a economia e as famílias, o mesmo aconteceu com o Governo Central, mas serão insuficientes perante a dimensão e aquilo que se pode antever”, disse.

Perante a incerteza do futuro propõe, na Madeira, “um pacto entre o governo, os partidos, as associações patronais, os sindicatos, as empresas e os trabalhadores para (...) reduzir os efeitos dessa crise económica e social”, afirmou numa declaração enviada à comunicação social.

José Manuel Rodrigues diz que “haverá dificuldades em recuperar a economia, haverá com certeza encerramento de empresas, dispensa de trabalhadores, perda de rendimentos de famílias e mais pobreza”. “Mas se estivermos juntos será mais fácil ultrapassar essa crise. Esperança, coragem e solidariedade é aquilo que se pede neste momento a todos e a cada um de nós”, afirmou.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, à semelhança de muitos madeirenses e porto-santenses, encontra-se a cumprir o isolamento social imposto pelas autoridades de saúde e de segurança regionais e nacionais. José Manuel Rodrigues salienta que “estar em casa e só sair para comprar aquilo que é absolutamente essencial para a nossa vida” é a “única forma de nos protegermos”.

“Sei que é aborrecido, é angustiante, provoca ansiedade não nos podermos juntar, não nos podermos beijar, abraçar, cumprimentar, mas chegará esse dia quando vencermos estar pandemia. Até lá temos de ter muito cuidado porque a única vacina existente contra este vírus é ficar em casa, é ter isolamento social”, referiu.

José Manuel Rodrigues deixa ainda “uma palavra especial de amizade, de solidariedade e de coragem a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente a arriscarem as suas vidas para salvar outras vidas”.