O presidente do parlamento madeirense pediu confiança à população residente na Madeira e no Porto Santo a propósito da sua mensagem de Páscoa. José Manuel Rodrigues espera que “com esperança, com confiança e com coragem consigamos vencer esta pandemia que assola a nossa terra e o nosso Mundo”.

“Páscoa é tempo de passagem, de renovação, de renascer. E nós temos que renascer mais fortes, mais unidos e solidários”, afirma o Presidente do principal órgão de governo próprio da Região. “É verdade que esta será uma Páscoa diferente, uma Páscoa em que estamos distantes uns dos outros, dos amigos e das famílias, mas vamos renascer, até porque há outros vírus instalados na nossa sociedade que temos de vencer, unidos e de mãos dadas”. E enumera os perigos: “Os vírus do encerramento de empresas, do desemprego, da pobreza e da exclusão social. Ninguém pode ficar para trás!

“Ao isolamento social, à distância social, a que agora somos obrigados, tem que suceder o tempo da proximidade social e o tempo da solidariedade social”, disse.

José Manuel Rodrigues deixa ainda um agradecimento especial aos “profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos que trabalham nos hospitais, aos agricultores que estão a produzir, aos que trabalham nos supermercados, aos que nos servem os bem essenciais como a recolha de lixo, a energia eléctrica e a água. A todos o meu muito obrigado, em nome do povo da Madeira e do Porto Santo”, concluiu.