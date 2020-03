José Manuel Rodrigues convoca Comissão Permanente para dia 30 de Março

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, convocou para a próxima segunda-feira, dia 30 de Março, pelas 10 horas, a Comissão Permanente para analisar a situação relativa ao combate ao surto de Covid-19.

A reunião conta a presença do Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e integra ainda os líderes parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP, do JPP, o deputado único do PCP e os Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira.

Em cima da mesa vão estar as medidas de prevenção e de combate ao novo coronavírus, os planos de recuperação da economia e de apoio ao tecido empresarial e às famílias, bem como as consequências desta pandemia no arquipélago da Madeira.

A reunião vai acontecer na sala de plenários do parlamento madeirense, já tendo sido tomadas todas as medidas de limpeza e desinfecção do espaço. A disposição dos intervenientes tem em conta a distância de segurança recomendada pelas autoridades de saúde pública.