Jornalista madeirense distinguida com prémio da Associação Corações Com Coroa

A reportagem ‘Esta escola já não é só para ciganos’, da autoria da jornalista Ana Cristina Pereira, do ‘Público’, foi hoje distinguida com o prémio Corações Capazes de Construir, na categoria jornalismo. A cerimónia de entrega decorreu esta segunda-feira na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, no final de uma conferência sobre violência e discriminação. Joaquim Furtado entregou o galardão, atribuído pela Associação Corações Com Coroa a Ana Cristina Pereira, que já foi colaboradora do DIÁRIO.

Esta é a terceira vez que a peça, da série de Ana Cristina Pereira e Adriano Miranda, sobre crianças ciganas e escolaridade obrigatória, é galardoada com um prémio.

Segundo a edição do Público on-line “a série sobre crianças ciganas e escolaridade obrigatória, de que esta reportagem faz parte, já tinha sido distinguida em Abril. Foi contemplada com o prémio Direitos da Criança em Notícia atribuídos pelo Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens, com o apoio da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens e da Sociedade Portuguesa de Autores”.

Ana Cristina Pereira nasceu em S. Vicente e trabalha no Público desde 1999.