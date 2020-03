João Pedro Vieira quer jovens funchalenses a participar na vida da cidade

O vereador João Pedro Vieira, que tutela o pelouro da Juventude na Câmara Municipal do Funchal, esteve presente na reunião do Conselho Municipal de Juventude, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde foi apresentado, aos representantes das associações juvenis da cidade, o ‘FunJOVEM 20-30’ - Plano Municipal de Juventude, para jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, que residem, estudam ou trabalham no Funchal.

“Queremos os jovens a participar activamente na vida da cidade, e este plano foi pensado e desenhado para os jovens do Funchal, tendo por objetivo planear o desenvolvimento e implementação de políticas de juventude inovadoras, globais e transversais, melhorando as políticas municipais de juventude da nossa cidade, e indo ao encontro das necessidades identificadas pelos jovens funchalenses”, disse.

Desenhado em três fases, o PMJ já tem a sua primeira fase no terreno, sob o mote ‘Sente a cidade’ , arrancando com a realização de um inquérito diagnóstico aos mais de 1200 jovens presentes na sessão. Ainda nesta fase, a Câmara Municipal do Funchal lançou também o concurso ‘Desenha-nos o que pensas’, aberto aos jovens da cidade, para a escolha do logotipo oficial do Plano Municipal de Juventude do Funchal, com a submissão de propostas a decorrer até 17 de Abril.

Da sessão de trabalho resultou, ainda, a constituição de uma comissão de acompanhamento do Plano Municipal de Juventude, dentro do Conselho Municipal, e a realização de reuniões mensais para análise desta e de outras matérias relevantes no que diz respeito às políticas de juventude do município funchalense. O vereador enalteceu, por fim, que “a Câmara Municipal do Funchal apoia e promove esta iniciativa, pois está ciente da importância de envolver os jovens e os agentes de juventude na construção da nossa cidade, eles são o agora, e o futuro, são os líderes do amanhã”.