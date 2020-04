João Pedro Vieira envia “abraço de força e determinação a toda a população de Câmara de Lobos”

O secretário-geral do PS/Madeira e vereador da Câmara do Funchal com o pelouro da Promoção da Saúde, João Pedro Vieira, emite uma curta nota de imprensa em que refere que “este, sim, é o tempo de demonstrarmos que os madeirenses são verdadeiramente solidários e, por isso mesmo, envio um abraço de força e determinação a toda a população de Câmara de Lobos e ao seu Presidente, Pedro Coelho”.

Recorde-se que hoje, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou existirem dez novos casos positivos de contágio local pelo novo coronavírus, havendo 40 outras pessoas a fazer testes de despistagem da doença.

O socialista recorda que “os novos casos de covid-19 diagnosticados hoje são em Câmara de Lobos, como poderiam ser noutro sítio qualquer”.

“Hoje são os outros, amanhã poderemos ser nós. Cada de um de nós está exposto a essa possibilidade. Não nos iludamos: na luta contra este inimigo invisível, a única arma possível é a solidariedade total e o respeito integral pelas regras e recomendações em vigor - que, mesmo assim, nunca nos protegerão totalmente do imprevisível”, sublinha.

João Pedro Vieira recorda que “esta pandemia exigirá de todos nós absoluta determinação, resistência e união”.

“Estamos todos, absolutamente todos, empenhados em ultrapassá-la. Juntos, vamos vencer. Força Câmara de Lobos, força Madeira”, concluiu.