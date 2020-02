João Ferreira participa em ‘Tertúlia Europeia’ no Liceu

Na próxima segunda-feira, dia 2 de Março de 2020, 11:30h, decorrerá no auditório da Escola Secundária Jaime Moniz uma Tertúlia Europeia, intitulada ‘Europa Fragmentada ou Europa Renovada? – uma reflexão pós-Brexit’, com a participação do deputado ao Parlamento Europeu João Ferreira.

Esta iniciativa é destinada à comunidade educativa da instituição e é promovida pela coordenação do Projecto – Escola Embaixadora do Parlamento Europeu (EEPE).

O objectivo é “sensibilizar os jovens alunos para a participação cidadã em questões de natureza e interesse global europeu nas quais se incluem, designadamente, as implicações da saída do Reino Unido, no futuro da UE”.