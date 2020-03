João Carlos Abreu escreve poema que retrata os momentos difíceis que a Madeira e o Mundo atravessam

‘Quando o Hoje for Amanhã’ é o novo poema escrito por João Carlos Abreu, ex-secretário do Turismo, e retrata os momentos difíceis que a Madeira e o Mundo atravessam nesta altura, com a pandemia do Covid-19, deixando palavras de esperança pelo futuro.

QUANDO HOJE FOR AMANHÃ

Amanhã

quando este vírus maldito

deixar de voar

voltaremos aos braços

uns dos outros

Amanhã

encheremos de luz

as madrugadas escuras

das nossas inquietações

e dúvidas...

Amanhã

vestiremos com toda a força

da saudade que nos invade agora

de beijos e abraços

aqueles que tanto amamos

Amanhã

quando o tempo

deixar de estar encalhado

em nós

os nossos olhos navegarão

de novo no mar da nossa Ilha

e

os nossos horizontes

serão mais vastos e risonhos...

Amanhã

valorizaremos ainda mais

as flores dos jardins

o sol, a chuva, os abismos

e

calcorrearemos os caminhos

ingremes das nossas montanhas

aperceber-nos-emos

que a felicidade

não é a riqueza

é a liberdade de viver

e

respirar o ar puro

da terra



Todos os dias

todas as horas

todos os minutos

temos que nos curvar

perante

os médicos, os enfermeiros,

os bombeiros, os agentes policiais,

os verdadeiros heróis

desta batalha que tanto nos atormenta

e

os outros que na retaguarda

garantem os alimentos

correndo todos eles

riscos maiores

porque neles o amor

ultrapassa o medo da morte

e

quando hoje

for amanhã

tudo será diferente

haverá mais liberdade

e amor



Olharemos uns para os outros

com mais respeito e consideração

e

construiremos novamente

os sonhos e castelos

do nosso contentamento

por fim

verificaremos

que é na fragilidade

das nossas vidas

que residem as razões

do nosso viver...