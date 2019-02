Jerónimo Pina autorizado por Ministro a dirigir Fiscalização Municipal

O subcomissário Jerónimo Pina está autorizado a trocar o Comando Regional da PSP pela Câmara Municipal do Funcjal.

O despacho favorável do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, acaba de ser publicado no Diário da República confirmando-se assim que o comandante da Esquadra de Trânsito do Funchal vai dirigir o Departamento Jurídico e de Fiscalização da Câmara Municipal do Funchal.

A nomeação já foi oficializada em Janeiro pelo presidente da autarquia que assim prepara a transição do departamento para a Polícia Municipal, como demos conta na nossa edição de 20 de Janeiro.

Natural de Lisboa, Jerónimo Pina esteve cinco anos nos fuzileiros, enveredou pela carreira policial, comandou a esquadra de Setúbal durante dois anos onde deixou marca por ter detido um agente por condução de veículo apreendido.

Chegou à Madeira em Julho de 2014, para comandar as esquadras de São Vicente e de Porto Moniz. Em Março de 2018, transitou para a Esquadra de Trânsito do Funchal, onde se notabilizou-se pelas operações de fiscalização rodoviária. Na última Noite do Mercado e na Passagem de Ano rompeu com a tradicional tolerância e efectuou 20 detenções por condução sob o efeito do álcool, metade das detenções por álcool efectuadas nos 18 dias da operação ‘Festas Seguras 2018/19’ em toda a Região.