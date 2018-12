Jaime Moniz assinala 70 anos do aniversário da Carta dos Direitos Humanos com debate

No âmbito do projecto de cidadania, os alunos da turma 47, do 10.º ano, da Escola Secundária Jaime Moniz, irão promover uma mesa redonda sobre o tema ‘Direitos Humanos - algo que é Meu e Teu’, como forma de assinalar os 70 anos do aniversário da Carta do Direitos Humanos.

Esta iniciativa terá lugar na próxima segunda-feira, dia 10 de Dezembro, às 15 horas, na sala de conferências do liceu Jaime Moniz, com a participação do director Regional da Educação, Marco Gomes, do enfermeiro, Juan Carvalho, da psicóloga, Teresa Carvalho e do Padre Carlos Almada.

Os temas em debate abordarão quatro áreas, deste Educação, Saúde, Psicologia e Filosofia.

A Mesa Redonda será complementada com uma exposição.