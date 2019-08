Não houve totalistas no Euromilhões desta sexta-feira, pelo que no sorteio da próxima terça-feira estará em jogo um jackpot no valor de 108 milhões de euros.

Foram apurados cinco segundos prémios, mas nenhum ficou em Portugal. Para território nacional veio, sim, um terceiro prémio no valor de 46 mil euros.

Recorde-se que a chave de hoje é composta pelos números 4 - 17 - 35 - 42 - 45 e as estrelas 2 - 8.