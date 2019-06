Já tem planos para esta noite?

É sexta-feira. Para muitos é sinónimo de festa. Se ainda não sabe o que fazer hoje, esteja atento, porque nós damos conta de um rol de propostas tentadoras.

‘Bem Longe Daqui’ no John dos Passos

Se é amante de teatro, hoje, pelas 21h30, sobe ao palco do Centro Cultural John dos Passos a peça de teatro ‘Bem Longe Daqui’, da Avesso.

Se ainda não tem o seu bilhete pode adquirir nos seguintes postos de venda: Lojas FLOW (Madeira Shopping, Forum Madeira e La vie) e no Centro Cultural John dos Passos.

Os interessados em obter mais informações podem fazê-lo através do número 963355528 ou do email [email protected]

A peça decorre até ao dia 29 de Junho, sábado.

Antes, ainda em modo teatro’, os amantes deste género de eventos podem assistir ao Festival Street Art, que está a decorrer na Fernão de Ornelas.

Às 18 horas, realiza-se a peça de teatro ‘Red Chocolate’, com o Palhaço Enano e, pelas 19h30, acontece o ‘Street Dance’, que estará a cargo do STG Kids.

Akoustic Junkies actuam no Hotel TUI Sensimar Gardens

Se a opção for música, pode dar um ‘saltinho’ até ao rooftop do Hotel TUI Sensimar Gardens, onde acontece, pelas 19 horas, a primeira edição do ‘Welcome Summer’. O evento será abrilhantado por um concerto dos Akoustic Junkies, grupo de música madeirense que é constituído por Duarte Ferreira (voz), Marco Panamá (percussão/bateria), Hugo Vieira (guitarra acústica), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e eléctrica).

A entrada é livre e o consumo mínimo é de 5 euros, sendo que o acesso é restrito a maiores de 16 anos.

‘Tributo dos 80’s aos Deolinda’ no Baltazar Dias

Ainda na área da música, realiza-se também hoje, pelas 21 horas, o espectáculo ‘Que Parva Que eu Sou - Tributo dos 80’s aos Deolinda’, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O concerto levará para cima do palco nomes sonantes do panorama regional, como Melissa Janice, Sofia Ferreira, Miguel Pires, Cláudia Sardinha, Slobodan Sarcevic, Nórberto Cruz, Eugénio Costa, Filipe Pereira, Leonardo Pinto e Pedro Marques.

Trata-se de um espectáculo onde será feita uma viagem musical até aos anos 80 até chegar à banda nacional Deolinda que, entretanto, fez uma pausa por tempo indeterminado.

Os bilhetes para o concerto podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias e têm o custo de 8 euros. O valor reverte na íntegra para a Associação Abraço.

‘Funchal Beer Fest’ no Largo da Restauração

Se é amante de cerveja, pode optar por ir ao Largo da Restauração, onde decorre o ‘Funchal Beer Fest’, que conta com um total de 100 cervejas.

Além desta bebida, os visitantes têm à sua disposição um rol de gastronomia e... muita animação. Às 21 horas actuam os ‘De Repente’.

A festa realiza-se até à 01 da madrugada.

Festas no Jam, Dubai e Trap

Depois, se gosta de dar um ‘pézinho de dança’, pode optar por ir ao Jam, onde se irá realizar o evento ‘Masters of Rock’. Na cabina de som estarão os DJ’s Ricardo Campos e Maurílio Freitas.

Já o Dubai Club acolhe mais uma edição ‘Take Off’, que se realiza para maiores de 16 anos.

O Trap promove o evento ‘Music For All’, cuja selecção musical irá estar a cargo de Filipe Quintal e NS Project.

Cinema e... pipocas

Mas caso prefira algo mais ‘calmo’, a opção poderá ser uma ida ao cinema. No Fórum Madeira pode ver Toy Story 4, às 18h20, Annabelle 3: O Regresso a Casa, pelas 18h30, 21 e 00 horas. Além disso, naquele cinema estão disponíveis os filmes The Hustle, às 19, 21h50 e 00h30, A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2, pelas horas 18 horas, Yesterday, pelas 18h40, 21 horas e 00h05, MIB: Homens de Negro – Força Internacional (21h30 e 00h15), X-Men: Fénix Negra (21h40 e 00h10).

No Madeira Shopping pode ver Toy Story 4 (21h40), Annabelle 3: O Regresso a Casa (21h30 e 23h50), The Hustle (19h30, 21h40 e 23h45), A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2 (19h50), Yesterday (19 horas, 21h30 e 23h50), MIB: Homens de Negro – Força Internacional (21h20 e 23h45), Aladdin (18h30 e 21h10), X-Men: Fénix Negra (19 horas), Rocketman (23h55), The Dead Don’t Die (21h50 e 00 horas) e Godzilla II: Rei dos Monstros (23h55).