Já se ‘prova’ a Madeira no Parlamento Europeu

Está a decorrer no Parlamento Europeu em Bruxelas o evemto ‘Tasting Madeira’, promovido pela Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar. A iniciativa que conta com a colaboração da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, da Comissão para a Comemoração dos 600 anos da Descoberta do Porto Santo e da Madeira, da Associação de Promoção da Madeira, do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira e da Orquestra de Bandolins da Madeiram, abriu oficialmente esta tarde e ficará patente até ao dia 29.

Na cerimónia de abertura, Nuno Brito, embaixador de Portugal na Bélgica, disse que “celebrar a Madeira é celebrar a vida porque é um dos mais belos locais do mundo”. O diplomata encorajou todos os presentes a visitar a Região e ver com os seus próprios olhos, acrescentando que a Madeira é uma parte importante do turismo mundial.

Nuno Brito disse ainda ser uma grande honra estar no evento ‘Tasting Madeira’.

Na ocasião, a eurodeputada que já fez parte da Orquestra de Bandolins, ‘matou saudades’ desse tempo.

Depois dos discursos e actuação musical, agora o momento é para degustar algumas iguarias regionais.