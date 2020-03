Já nevou no Pico do Areeiro e caiu granizo na Camacha

Tal como era esperado, já neva no Pico do Areeiro e nas zonas povoadas nas terras altas há queda de granizo.

Na Camacha caiu granizo na tarde deste domingo. Recorde-se que vigora um aviso amarelo nas zonas de montanha e na costa Norte da lha da Madeira até às 6 horas de amanhã, segunda-feira, devido à previsão de precipitação por vezes forte e persistente e acompanhada de trovoada, podendo ser de neve nos picos mais altos.

Segundo as notícias publicadas esta tarde na edição online do DIÁRIO, a temperatura registada no Pico do Areeiro às 15 horas, rondava os -0,3.C graus negativos, um cenário que deixava antever alguma queda de neve.

Confirma-se assim as previsões do IPMA que apontavam para queda de neve nos picos mais altos da Madeira.