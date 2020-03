Tal como era esperado, já neva no Pico do Areeiro.

Segundo as notícias publicadas esta tarde na edição online do DIÁRIO, a temperatura registada no Pico do Areeiro às 15 horas, rondava os três graus negativos, um cenário que deixava antever alguma queda de neve.

Confirma-se assim as previsões do IPMA que apontavam para queda de neve nos picos maisd altos da Madeira.