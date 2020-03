Já há empresas a mandar trabalhadores para casa na Madeira

O coordenador da União dos Sindicatos da Madeira (USAM), Adolfo Freitas denunciou hoje ao DIÁRIO que há empresários da Hotelaria a aproveitarem-se desta crise provocada pelo novo Coronavírus para mandar trabalhadores para casa, aproveitando para justificar com o ‘banco de horas’.

“Neste momento, a nível da Hotelaria, há empregadores a aproveitar esta situação para mandar trabalhadores para casa, alegando um falso banco de horas, ficando estes em casa a descansar e depois virem a pagar estes dias com feriados e dias de descanso no futuro”, o que adjectiva de “um abuso a entidade patronal”.

Reforçando, Adolfo Freitas garante ter informações de que “há entidades patronais que estão a aproveitar para fazer desta situação uma crise e a tirar proveito dela”, disse, “mesmo não tendo uma redução tão drástica do turismo, que até é um sector que sempre foi uma indústria de altos e baixos, com a hotelaria a viver alguma recessão mais da procura externa do que a interna”, reconhece. “Os trabalhadores não podem ser vítimas do que se está a passar”, aponta.