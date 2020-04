Já é possível efectuar o pedido de renovação da receita médica directamente no Portal do Utente. A informação disponível no site do SESARAM explica que a medida está disponível desde ontem, 16 de Abril, em https://www.sesaram.pt/portaldoutente/

Para usufruir das vantagens oferecidas no site, é preciso efectuar um registo online e introduzir alguns dados como o número de saúde; nome completo; data de nascimento e endereço de e-mail, onde vai receber as instruções para a conclusão do registo.

Uma vez tratado este procedimento inicial, o utilizador passa usufruir de todas as funcionalidades deste serviço, podendo solicitar agora a renovação da receita médica.

Recorde-se que os utilizadores do Portal do Utente do SESARAM, podem aceder aos seguintes dados:

- Documentos clínicos, nomeadamente, exames, relatórios clínicos e nota de alta emitida no Serviço de Urgência Hospitalar

- Dados de identificação (permite atualizar os detalhes/contactos)

- Boletim de Vacinas Eletrónico (o utilizador poderá consultar o plano de vacinação, o histórico e próximas marcações de consultas nos centros de saúde e no hospital)

- Episódios Clínicos (permite a consulta de todo o historial clínico – urgências, consultas e internamentos efectuados nas várias unidades do Serviço de Saúde da RAM. Nesta funcionalidade agrega informações como a data, hora e local do registo clínico, o tipo de episódio e identifica o prestador do atendimento)

- Pedido de Marcação de Consultas (o utente poderá efectuar um pedido de marcação de consulta para o seu médico de família. Este pedido é sujeito a aprovação e é possível verificar, na mesma funcionalidade, o estado do pedido. Isto é, se foi aprovada surge a data da marcação, se o pedido ainda estiver sob análise, surge a designação “pendente”).

- Receber Notificações do Serviço de Saúde por e-mail (o utilizador pode definir se deseja receber alertas das datas das próximas consultas e vacinas e, ainda, pode aceder às informações sobre as facturas de Taxas Moderadoras, nomeadamente o valor, os critérios de aplicação da taxa e se existe alguma factura pendente para pagamento. Estas facturas correspondem aos serviços de atendimento prestados na Urgência no Internamento. Em algumas situações estes documentos são de carácter meramente informativo);

- Acesso à rede Wifi no Hospital Dr. Nélio Mendonça (os utentes registados no Portal do Utente, usando as mesmas credenciais, podem ter acesso à rede Wifi existente no Hospital Nélio Mendonça).