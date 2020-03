Já é conhecido o endereço para pedir autorização para viajar de e para a Região

A Autoridade de Saúde da Madeira já anunciou o endereço electrónico para os passageiros que pretendam viajar de e para a Região, um procedimento exigido pela TAP, tal como o DIÁRIO noticiou esta tarde.

A partir de quarta-feira só podem viajar os passageiros autorizados, por motivos de saúde, depois de terem preenchido o inquérito e documento comprovativo da necessidade do cuidado de saúde no exterior, nas ligações disponibilizadas pela TAP.

A operadora nacional tem programadas quatro viagens por semana (duas chegadas e duas partidas) entra a Madeira e o continente.

De acordo com a informação divulgada pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira à agência Lusa para efeitos de acesso ao inquérito, deve o passageiro aceder ao link https://docs.google.com/forms/d/1ctG6ED5vAWKmznZG_18IYp-qqB4Qbzn-Eg4IcnmFLCo/edit

No âmbito deste processo deve ser apresentado “um documento comprovativo do cuidado de saúde que será alvo”.

“Após a submissão do inquérito, este será validado pela autoridade de saúde e o requerente irá receber uma resposta com a solicitada autorização”, informa a autoridade de saúde regional.

O governo madeirense indica que para obter mais esclarecimentos sobre esta situação, “os passageiros podem enviar um ‘email’ para o endereço [email protected] ou contactar os seguintes números: 291238099 ou 291208700”.

A secretaria regional salienta que “a situação de emergência nacional, impõe que seja implementadas novas medidas de contenção dos potenciais casos importados de contágio”.

Também realça que o objetivo é “controlar a situação epidemiológica da Região, dos riscos para a Saúde Pública da população madeirense”.

Esta foi uma medida adotada tendo em conta “a impossibilidade de proceder à suspensão do tráfego aéreo”, uma situação que “coloca em grave risco a capacidade da Autoridade de Saúde Regional de modo efetivo, com maior segurança e eficiência, de desenvolver as medidas de contenção”.