Já começou a cerimónia dos 100 Anos do Armistício da I Grande Guerra . O representante da República, Ireneu Barreto, que é quem preside à cerimónia praticamente defronte ao Palácio de São Lourenço, chegou de carro.

A chuva ameaça tornar a cerimónia molhada.

Além do centenário do armistício, assinala-se também o 97.º aniversário da Liga dos combatentes e o 44.º aniversário do fim da guerra do Ultramar.

A cerimónia decorre, oscilando entre chuviscos e abertas de sol, com dezenas de populares, entre os quais alguns turistas, a assistirem.

O Tenente coronel Bernardino Laureano, presidente do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, enalteceu o simbolismo deste dia que “honra a memória de todos os militares no cumprimento do dever, mas também celebra a vida”.

Voltou a manifestar preocupação quanto ao devido reconhecimento pelos ex militares sobretudo no apoio “que garanta o mínimo aos militares e sua famílias”.

O mesmo ficou registado na mensagem que leu do presidente nacional da Liga dos Combatentes, tenente general Chuto Rodrigues.

O General comandante da Zona Militar da Madeira, Carlos Perestrel, registou a importância desta cerimónia “evocativa da paz e solidariedade entre as nações” ser celebrada em conjunto e com profundo respeito.