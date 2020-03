No dia em que a Região duplicou o número de casos de Covid-19 confirmados, surgiram também as medidas determinadas pelo estado de Emergência. De acordo com o IASaúde, quatro suspeitos continuam a aguardar resultados dos testes realizados. Há ainda 350 pessoas sob vigilância na Madeira. A partir de agora, sair de casa só é possível com justificação ou perante determinadas situações. Miguel Albuquerque comunicou que é obrigatória a quarentena para quem chega à Região, nem que seja à força. Cerca de 8 mil pessoas regressaram à Madeira na última semana.

Tendo em conta a necessidade de fazer cumprir as medidas anunciadas, a Polícia de Segurança Pública reforça-se com formandos e pessoal que se encontra na pré-reforma.

Olhando para a economia, o novo coronavírus fez aumentar a venda de computadores e de arcas frigoríficas. E para que todos estes electrodomésticos possam continuar a funcionar, eis que o Plano de contingência da Empresa de Electricidade da Madeira prevê o recurso a um hotel para hospedar os funcionários afectos a áreas vitais.

Falámos também com o motorista do autocarro que transportou a primeira infectada na Madeira, que relata como fere as emoções e os medos.

Todos estes temas relacionados com a Covid-19 são explanados entre as páginas 2 e 13.

Também nesta edição, na rubrica ‘Lista de Espera’, falamos do caso dos residentes na Região que, com voos cancelados estão a receber vouchers. A TAP assegura nova deslocação até ao fim do ano, mas o valor do subsídio de mobilidade não é garantido. Leia mais na página 19

Por fim, há uma associação na Madeira que está a desafiar as famílias a desenharem a sua experiência de reclusão em casa. Saiba qual na página 23.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO, que pode aceder gratuitamente aqui. Temos disponível para si, também, o DIÁRIO do Coronavírus.

Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.