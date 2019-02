ISAL lança duas novas pós-graduações no ano lectivo de 2018/2019

O ano letivo de 2018/2019, no Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) será marcado pelo lançamento de duas pós-graduações “inovadoras e contextualizadas com as necessidades do mercado regional”, anuncia a entidade.

Concretamente, o ISAL passa a ter na sua oferta formativa, para além da Pós-Graduação de Gestão de Serviços de Saúde e Instituições Sociais e Pós-Graduação de Gestão de Recursos Humanos, as Pós-Graduações de Gestão em Administração Pública e a de Turismo 3.4 – Gestão avançada em Turismo.

A primeira edição da Pós-Graduação em Gestão e Administração Pública, “procura dar resposta à crescente e constante necessidade em formação adequada na área da Administração Pública, com o objectivo de capacitar os dirigentes, técnicos superiores e outros trabalhadores da administração central e local para responderem aos novos desafios que se colocam, como sejam o de compatibilizar a gestão sustentável dos recursos humanos e a mitigação e adaptação aos novos conceitos de modernização e reforma administrativa”.

As candidaturas à pós-graduação em Gestão e Administração Pública começam no final deste mês.

A par desta actividade e no seguimento do sucesso do ano transacto o Laboratório de Investigação Cientifica - LIC lança novamente um desafio com intuito de envolver os jovens universitários e outros interessados em actividades de investigação.

Assim, sobre o tema da Pós-Graduação Gestão e Administração Pública, o LIC lança o prémio para o melhor artigo científico com o tema ‘Administração Pública: Novos Desafios’, assente em quatro vertentes de interesse: ‘Turismo – Operação Turística’; ‘Modernização da Administração Pública’;’Contabilidade SNC-AP; ‘Novos Quadros Comunitários’.

O termo para a entrega dos trabalho é 31 de Outubro de 2019, sendo necessária uma inscrição previa.