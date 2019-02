ISAL assinala Dia Internacional do Guia Intérprete.

O Instituto Superior de Administração e Línguas | ISAL, assinala amanhã, dia 21 de Fevereiro, pelo segundo ano consecutivo, o Dia Internacional do Guia Intérprete.

Em pleno século XXI, a actividade de guia intérprete responde a distintos desafios e, neste sentido, o ISAL promove o debate sobre ‘Guias Intérpretes do século XXI – Novos desafios’, a ter lugar pelas 19 horas, no seu auditório.

O painel conta com os seguintes oradores e temas: Diná Gonçalves: ‘Guias Intérpretes século XXI – Novos Desafios’; Marla Castro: ‘Madeira Official Tourist Guides’; Élvio Camacho: ‘Índices Macroeconómicos do Turismo’; Carolina Santos: ‘Reserva Naturais das Ilhas Desertas e Selvagens’ e Luísa Rodrigues: ‘SNATTI Madeira’.

Com a perspectiva de enriquecer a sessão, no dia 23 de Fevereiro, pela manhã, está agendada uma visita guiada por Diogo Góis, ao Museu da Quinta das Cruzes, com o tema ‘A pintura nas colecções da Madeira’.