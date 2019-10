Isabel da Silva Mendes apresenta amanhã no Funchal candidatura a Bastonária da Ordem dos Advogados

Isabel da Silva Mendes, candidata a Bastonária da Ordem dos Advogados, desloca-se amanhã à Região para apresentar a sua candidatura. A chegada está prevista para a manhã desta terça-feira, 29 de Outubro, dia em que terá várias reuniões de trabalho.

A primeira será com a Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, às 11 horas. Logo depois reúne-se com o Presidente da AJAM e com o director Regional da Administração da Justiça.

Durante a tarde, a candidata apresentará cumprimentos ao Reitor da Universidade da Madeira, José do Carmo, ao Presidente da Assembleia Regional da Madeira, José Manuel Rodrigues e ao Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.

A apresentação da sua candidatura terá lugar ao final do dia (18 horas) no Hotel do Castanheiro, no Funchal, seguida de uma conferência com Pacheco Ferreira sobre as recentes alterações à Legislação Laboral.

Integra esta candidatura Alexandra Spranger Forte. A advogada, que é também docente da Universidade da Madeira, concorre à presidência do Conselho Geral da Ordem dos Advogados.