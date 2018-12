Ireneu Barreto reúne-se com Marcelo em Belém

Conforme informação constante no site oficial do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juíz-conselheiro Ireneu Barreto irá marcar presença na Reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, que decorre esta segunda-feira (10 de Dezembro), pelas 15 horas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque tem também assento neste Conselho.

De referir ainda que este Conselho, que agora reúne na residência oficial do Presidente da República, já se realizou na cidade do Porto e também a bordo do Navio-Escola Sagres.