“[O Governo Regional] pode contar comigo para tudo aquilo que for entendido como necessário para nos proteger”. A declaração é do Representante da República na Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, na sequência da resolução aprovada, esta quinta-feira, pelo Conselho de Governo, que propõe a adopção de uma série de medidas para a Região no âmbito da declaração de estado de emergência devido à pandemia de Covid-19.

Na sua generalidade, e conforme salienta o Representante da República, a maior parte destas medidas são “coincidentes” com as adoptadas a nível nacional. A excepção refere-se precisamente à quarentena obrigatória para todos os passageiros que desembarcam nos aeroportos da Madeira e Porto-Santo, de modo a monitorizar e acompanhar os eventuais casos de Covid-19.

Ireneu Barreto diz concordar com a medida. “Essa medida é importante para nós. Nós somos uma ilha. A ilha não pode ser transformada num refúgio daqueles que querem fugir à pandemia querem depois transmitir essa mesma pandemia”, sublinhou. Não obstante, explicou que não tem poder para aplicá-la, voltando o assunto a ficar nas ‘mãos’ do Governo da República.

“Como tudo foi decidido superiormente, o Representante da República não pode adoptar medidas diferentes daquelas que são adoptadas a nível nacional”, sustenta Ireneu Barreto, acrescentando: “Como não posso adoptar essa medida, enviei-a para quem pode”.

Isto é, o Representante da República escreveu ao primeiro-ministro transmitindo-lhe que estava de acordo com a medida proposta pelo Governo Regional e que esperava que essa medida fosse adoptada pelo Governo [nacional] de moda a “entrar em vigor o mais depressa possível”.

Em contrapartida, a Madeira deixa ‘cair’ a pretensão de encerrar o Aeroporto Cristiano Ronaldo.

O Representante da República termina a sua declaração com um apelo aos madeirenses: “Sejamos serenos, confiantes e responsáveis”.