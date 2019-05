IPMA prolonga aviso de vento forte até à meia noite de amanhã

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo de vento forte para a costa Sul da Ilha da Madeira por mais 12 horas, isto é, até à meia noite de amanhã (27 de Maio).

Recorde-se que as previsões meteorológicas para este domingo apontam para vento moderado (25 a 35 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas. Até ao fim da manhã, previa-se ainda que as rajadas atingissem os até 80 km/h.

O vento forte voltou a condicionar a operação aeroportuária no Arquipélago da Madeira, este fim-de-semana, com 19 voos cancelados entre o meio da tarde de ontem e a madrugada, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Entretanto, várias aeronaves já conseguiram aterrar na Madeira esta manhã, pelo que tudo indica que a situação esteja normalizada no Aeroporto.