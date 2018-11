IPMA prevê um sábado de chuva na Madeira, saiba tudo aqui

Previsão do tempo para sábado, dia 17 de Novembro de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Madeira:

Céu geralmente muito nublado.

Períodos de chuva por vezes forte, passando a regime de aguaceiros, a partir da manhã, que serão mais prováveis nas vertentes norte e terras altas.

Possibilidade de ocorrência de trovoada.

Vento moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 70 km/h, sendo forte (40 a 50 km/h), com rajadas até 85 km/h, nas terras altas.

Pequena descida da temperatura mínima.

Região do Funchal:

Céu geralmente muito nublado.

Períodos de chuva por vezes forte, passando a regime de aguaceiros,

a partir da manhã.

Possibilidade de ocorrência de trovoada.

Vento moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 70 km/h, tornando-se fraco (inferior a 15 km/h) a partir do início da manhã.

Estado do Mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 4,5 a 5,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros.

Temperatura da água do mar: 21ºC.

Além disso, tenha ainda em conta os alertas deixados pela Marinha e a Autoridade Marítima Nacional.