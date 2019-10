Investigadora Marta Ramos vence prémio no Dubai

Marta Rodrigues, investigadora do ISOPlexis – Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, destacou-se no 2nd global conference on Plant Science & Microbial Ecology, que decorreu no Dubai nos passados dias 14 e 15 de Outubro, ao vencer o primeiro prémio na categoria pósteres com o trabalho intitulado ‘Evidences of Organic Acids Exudation in Aluminium Stress Responses of Two Madeirean Wheat (Triticum aestivum L.) Landraces’.

Segundo a Universidade da Madeira, o trabalho premiado pretende avaliar a importância da exsudação de ácidos orgânicos na tolerância ao alumínio em duas variedades de trigo na Madeira, tendo para o efeito as plantas sido analisadas em relação a cinco marcadores moleculares para detetar a presença ou ausência do gene ALTM1 que codifica a proteína transmembranar de transporte do malato.

No congresso participaram também as investigadoras Carla Ragonezi e Carla Gouveia, com as apresentações orais ‘Sewage Sludge as Potential Fertilize or Regenerator for Agricultural and Eroded Soils’ e ‘Drought Quality Estimation of Taro and Sweet Potato by Near-Infrared Reflectance Spectroscopy’ e Cristina Oliveira com o poster ‘Essential Oil of an Endemic Plant from Macaronesia as a Potential Biofungicide against Banana’s Anthracnose Pathogen’.

Os trabalhos apresentados inserem-se no Projecto CASBio ‘Avaliação e monitorização da Agrobiodiversidade e da Sustentabilidade dos Agrossistemas nos novos cenários climáticos’ aprovado no âmbito do Programa Operativo Madeira 14-20. O CASBio tem como objetivo contribuir para a implementação da Estratégia Regional de Especialização Inteligente para a Região Autónoma da Madeira (RIS3-RAM), no domínio da Biosustentabilidade e da estratégia CLIMA-Madeira.

O 2nd global conference on Plant Science & Microbial Ecology reuniu investigadores de várias entidades de investigação e ensino superior nas áreas de biologia vegetal, molecular, bioquímica, biotecnologia e microbiologia.