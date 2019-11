Investigação a Manuel António travada três vezes

O julgamento do ex-secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais, Manuel António Correia, pelos crimes de prevaricação e abuso de poder só deverá acontecer 13 anos depois do DIÁRIO tornar público o negócio ilegal de venda a armadores asiáticos de licenças de pesca nos mares da Madeira. O tema faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO deste sábado, saiba o que emperrou a conclusão do inquérito judicial.

Na página 8, o assunto é em Câmara de Lobos que passa a ter novo vereadores. O presidente da autarquia remodelou a equipa executiva, reestruturando pelouros e competências.

Em destaque na primeira página, Amílcar Gonçalves assume a liderança dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD), assunto para ler na página 9.

Na página 3, a Solférias vai operar um charter Lisboa-Funchal na Festa da Flor. No próximo ano o operador também assume quatro ligações semanais entre o continente e o Porto Santo.

Na Região as mulheres têm mais dificuldade em recuperar emprego, um assunto que pode aprofundar na página 40.

Um dia feliz e boas leituras.