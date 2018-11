Introdução de combustíveis para consumo na Madeira cresceu 0,8% nos primeiros 9 meses do ano

A Madeira registou, nos primeiros nove meses de 2018, um aumento na entrada dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina), na ordem dos 0,8% face ao período do ano anterior.

Segundo os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal e divulgados agora pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na RAM atingiu os 108,5 milhões de litros, valor superior ao do mesmo período do ano precedente em 0,8%.

De acordo com os dados recolhidos, entre Janeiro e Setembro de 2018 foram introduzidos 77,5 milhões de litros de gasóleo na Madeira, +2,0% do que no mesmo período de 2017.

No que se refere às gasolinas, observou-se que a de 95 octanas apresentou uma diminuição homóloga de 4,6%, enquanto a de 98 octanas registou um aumento de 8,0%.

Nos primeiros nove meses de 2018, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 24,3 e 6,7 milhões de litros, respectivamente.

No caso do gás propano e butano, a Madeira comprou 12,0 e 4,5 mil toneladas, respectivamente, traduzindo pela mesma ordem um aumento de 10,4% e uma diminuição de 15,1 % face ao mesmo período do ano transacto. Já no gás natural, a quantidade introduzida foi de 15,0 mil toneladas, +2,5% que no período homólogo.

Reduzindo o âmbito da análise ao 3.º trimestre de 2018, observa-se que neste período, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) rondou os 37,4 milhões de litros, valor inferior ao do período homólogo em 3,7%. Neste trimestre, a procura de gasóleo rodoviário foi de 26,5 milhões de litros (-3,2% face ao mesmo trimestre de 2017). Nas gasolinas, os dados mostram que a de 95 octanas apresentou uma diminuição de 7,1%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto na gasolina de 98 octanas, o valor da introdução ao consumo foi superior ao do período homólogo em 4,5%, contabilizando-se nos meses de Julho a Setembro de 2018 introduções no consumo de 8,5 e 2,4 milhões de litros, respetivamente. Por sua vez, no gás natural, a quantidade introduzida foi de 6,2 mil toneladas, +5,0% que no trimestre homólogo.

Média dos preços no 3.º trimestre de 2018 aumentou

Ainda de acordo com os dados divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, no 3.º trimestre de 2018, o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,286€, superior ao registado no período homólogo (1,141€) e no trimestre anterior (1,266€).

No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,525€, superior em 0,4 cêntimos ao verificado no 2.º trimestre de 2018, observando-se uma subida de 9,2 cêntimos face ao observado no período correspondente do ano precedente.