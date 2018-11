Intervenção afecta segunda-feira abastecimento de água no Caminho do Lombo dos Aguiares

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que na próxima segunda-feira, dia 19 de Novembro, está previsto uma intervenção na rede de abastecimento de água do Caminho do Lombo dos Aguiares, na freguesia de Santo António, afectando o abastecimento nas seguintes ruas:

- Caminho do Lombinho;

- Vereda da Castanha;

- Rampa do Campo do Andorinha.

Esta situação decorrerá entre as 9h30 e as 12 horas e a CMF agradece a compreensão de todos pelos transtornos que esta intervenção possa causar.