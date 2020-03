Instituto de Emprego assina contratos de incentivos para criação de novas empresas

A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC), através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), realiza sexta-feira, 13 de Março, pelas 9h30, no seu auditório, a assinatura de sete contratos de concessão de incentivos para criação de novas empresas no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE).

O CRIEE é uma forte aposta do Governo Regional no combate ao desemprego, através do estímulo ao empreendedorismo de desempregados que tenham um projecto/ideia de negócio viável, sendo que não existem limites ao sector de actividade nem à idade do desempregado.