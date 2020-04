Inscrições ao programa Estágios de Verão abertas até 30 de Abril

“Encontram-se abertas as inscrições ao programa Estágios de Verão, dirigido aos estudantes universitários, até 30 de Abril de 2020”, anunciou esta quarta-feira a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Os Estágios de Verão têm a duração de um mês e decorrem entre 1 de Julho e 30 de Setembro.

São elegíveis para este programa os jovens, até aos 30 anos (à data do início do estágio), com domicílio fiscal na Região Autónoma da Madeira e que estejam a frequentar o ensino universitário (que confira o grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento, ou cursos de pós-graduação), em Portugal ou no estrangeiro, não se encontrando de momento a exercer qualquer actividade profissional remunerada (independentemente do título ou qualificação do vínculo existente).

Ficam excluídos os jovens que (a despeito de reunirem estas condições) já tenham participado neste programa.

“Os candidatos são responsáveis pela escolha da entidade enquadradora dos estágios, as quais podem ser de carácter público, privado ou privado sem fins lucrativos”, esclarece a tutela.

Os jovens estagiários têm directo a uma bolsa mensal no valor de 500 euros, um seguro de acidentes pessoais e um certificado de participação.

O regulamento e respectivas informações adicionais podem ser consultados em www.madeira.gov.pt/drjd.

Atendendo à conjuntura actual que vivemos e às medidas de contenção que devemos adoptar no sentido de conter a propagação da Covid-19, a Direcção Regional de Juventude aconselha aos jovens que tratem da documentação necessária via e-mail ou telefónica com as entidades, devendo os mesmos permanecer em casa.

Quaisquer dúvidas poderão ainda ser esclarecidas através do e-mail [email protected]

Este programa é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Juventude, a qual tem possibilitado o contacto dos estudantes com o mercado de trabalho, nas áreas de formação curricular que se encontram a estudar.