‘Inovar num contexto global’ esta terça-feira na Francisco Franco

‘Inovar num contexto global’ é o tema da conferência que Carlos Lopes, presidente da Startup Madeira, dinamiza amanhã, a partir das 19 horas, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

Organizada pelos Formadores de Formação Tecnológica de Gestão dos cursos de Educação e Formação de Adultos, em colaboração com o Clube Europeu, a conferência enquadra-se no âmbito do programa curricular do curso Técnico de Apoio à Gestão, nomeadamente na UFCD - Projectos de investimento.

A iniciativa dos docentes dos cursos EFA tem como finalidade auxiliar o desenvolvimento de ideias de criação do próprio emprego ou de negócio e quais os apoios que existem actualmente no mercado, entre outros.