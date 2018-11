Inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira já acontece com “frequência a mais”, diz passageiro

Os passageiros do voo da TAP que foi desviado para o Porto Santo, queixam-se da frequente inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira. Um dos passageiros que saiu até à gare do Porto Santo, lamentou mais este “incómodo”. Passageiro frequente da ligação aérea entre a Madeira e Lisboa, diz que esta situação já acontece com “frequência a mais”, considerando-a “um pandemónio”.

A má visibilidade no Aeroporto da Madeira, em Santa Cruz, causou ainda uma “má imagem” a uma passageira que visitava a Madeira pela primeira vez.

Sobre o facto de terem sido transportados numa carrinha de oito lugares até à gare, ambos os passageiros abordados pelo DIÁRIO consideram que seria melhor um veículo com mais comodidade.

O voo da TAP acabou por ser cancelado e os passageiros voltarão a Lisboa, de onde saíram esta manhã.