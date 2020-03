Iniciativas relacionadas com o Dia Nacional da Juventude Trabalhadora foram suspensas

Por força do surto do novo coronavírus, a USAM revela que foram suspensas as iniciativas relacionadas com o Dia Nacional da Juventude Trabalhadora.

“Porém, a luta e a acção reivindicativa não irá cessar nestes tempos tão difíceis e exigentes que atravessamos”, refere através de um comunicado de imprensa.

Afirma que “esta situação excepcional demonstra claramente, mas não só, a necessidade premente de um real investimento e valorização do SRS e dos seus profissionais, bem como por outro lado a vulnerabilidade em que os trabalhadores, nomeadamente os jovens, trabalham e vivem”.

“Multiplicam-se os casos de trabalhadores cujos contratos precários não foram renovados, de trabalhadores forçados a tirar férias, de trabalhadores cujos baixos salários sofreram um rude golpe e numa altura em que aumentam as incertezas sobre como irão fazer face ao pagamento das despesas mensais. A precariedade deixa-nos mais expostos e vulneráveis numa altura em que seria necessária mais estabilidade”, diz.

Alerta que “os trabalhadores do call centter da PT / MEO, jovens qualificados, a maioria deles licenciados, trabalham por estes dias em condições extremamente perigosas para a sua saúde e indirectamente dos seus familiares, situação já denunciada pelo sindicato do sector – O SINTTAV”.

“Para satisfazer as necessidades daqueles que por força da situação de Estado de Emergência permanecem em isolamento social, registou-se um aumento exponencial dos “estafetas”, maioritariamente jovens, que muitas dificuldades têm para acudir ao aumento das entregas ao domicílio, sem qualquer plano de contingência e equipamento de protecção e de segurança para a salvaguarda da sua saúde”, sustenta.

No seu entender, é urgente “identificar e denunciar os abusos e atropelos que os jovens trabalhadores estão a sofrer e assinalar o dia 28 de Março como dia de denúncia e reivindicação”.