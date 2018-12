Infantário Dona Mina levou crianças a visitar os Paços do Concelho do Funchal

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu, nos Paços do Concelho do Funchal, um grupo de crianças da Creche e Infantário Dona Mina, no seguimento da visita ao ‘Bazar de Natal’, promovido pela Cruz Vermelha Portuguesa, no átrio da Autarquia.

O tradicional bazar, organizado por voluntárias do Apoio Geral da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), decorreu entre os dias 5 e 7 de dezembro, e consistiu na venda de trabalhos manuais, bordados e bolos de mel, entre outros artigos, revertendo todo o valor angariado para a obra social da Delegação da Madeira da CVP.

Após passarem pelo evento, as crianças tiveram a oportunidade de fazer uma visita guiada às instalações da Câmara, tendo sido acompanhadas por Miguel Silva Gouveia, que elogiou “a iniciativa das escolas e infantários locais, que passaram a incluir os Paços do Concelho do Funchal no planeamento anual das suas visitas de estudo, desde que introduzimos as nossas visitas guiadas, criando um fator de proximidade com a comunidade muito significativo”.