Inclusão é solução “à medida de a cada um”

O secretário regional de Educação entregou esta quinta-feira (6 de Dezembro), certificados de conclusão a 52 formandos do Serviço Técnico de Formação Profissional.

“Hoje é realmente um momento de grande satisfação porque estamos perante mais um passo para uma sociedade inclusiva”, realçou Jorge Carvalho parabenizando os jovens formandos, bem como todas as pessoas e instituições que contribuiram para este percurso.

Para o governante, inclusão é “proporcionar a cada um e à medida de cada um uma solução para que possa estar integrado na sociedade”.

Esta entrega de certificados culmina um percurso de três anos em que os jovens frequentaram acções baseadas nos referenciais de formação adaptados para pessoas com deficiências ou incapacidades, integrados no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) de Dupla Certificação - Certificação Profissional de Nível 2 e Escolar de 3.º Ciclo do Ensino Básico ou percursos individualizados.

As áreas de formação abrangidas foram: Secretariado e Trabalho Administrativo, Trabalho Social e Orientação, Hotelaria e Restauração, Produção Agrícola e Animal, Comércio, Floricultura e Jardinagem, Indústrias Alimentares e Construção e Reparação de Veículos a Motor.