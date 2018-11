Incêndios no sul da Califórnia matam duas pessoas e obrigam a evacuações

Dois incêndios no sul da Califórnia provocaram hoje duas mortes e danos em dezenas de mansões de celebridades em Malibu e em caravanas de idosos nos subúrbios da cidade, segundo as autoridades locais.

Os dois corpos foram encontrados numa zona pouco povoada da estrada Mulholland, segundo a polícia de Los Angeles, que não avançou mais pormenores.

O balanço das vítimas mortais aumentou, assim, para 11 no estado da Califórnia devido aos incêndios registados nos últimos dias, depois das noves pessoas encontradas mortas num incêndio no norte da região.

Os bombeiros salvaram milhares de casas, apesar de trabalharem em “condições de fogo extremas e duras que disseram nunca ter visto nas suas vidas”, afirmou o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Daryl Osby.

Com as condições mais calmas, os bombeiros conseguiram conter as chamas que se tinham propagado por 282 quilómetros quadrados e fazer uma avaliação prévia dos danos dos últimos dois dias.

Osby relatou as “significativas” perdas nas residências, sem contabilizar o número afetado.

As autoridades tinham referido anteriormente que 150 casas foram destruídas e que esse número iria aumentar.

Cerca de 250 mil casas estão sob ordens de evacuação em toda a região, o que aconteceu a celebridades, em Malibu, como Lady Gaga, Kim Kardashian West, Guillermo del Toro e Martin Sheen.

As chamas também se propagaram por casas mais modestas em colinas e desfiladeiros, chegando ao vale de San Fernando, em Los Angeles, e a subúrbios como Thousand Oaks, uma cidade de 130 mil pessoas, onde há poucos dias 12 pessoas morreram num tiroteio em num bar de música country.