Impossibilidade de deslocação de Avelino Meneses adia terceira sessão das Novas Conferências do Casino

A impossibilidade do secretário regional de Educação e Cultura do Governo Regional dos Açores, Avelino Meneses, marcar presença na terceira edição das Novas Conferências do Casino agendada para a próxima sexta-feira, motivou o adiamento da mesma.

Nestas circunstâncias e tendo em conta a importância da comunicação daquele governante açoriano para a abordagem da temática proposta a debate – ‘Educação e Insularidade: Educar e Formar no Atlântico’, a Secretaria Regional de Educação entendeu adiar a realização da sessão para data a anunciar oportunamente.

Entretanto, as inscrições já efectuadas continuam válidas e os interessados podem continuar a inscrever-se em www.dnoticias.pt/novasconferencias.