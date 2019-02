Implementação do Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico é “mais-valia”

Os TSD/Enfermeiros congratulam o Governo Regional pela implementação do Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico (STAT), um novo serviço que funciona 24 horas por dia, onde dois enfermeiros dão apoio em permanência a todos os utentes que ligarem para as ocorrências do 112.

Trata-se de mais um serviço de atendimento, de triagem e de priorização das ocorrências em situação de emergência que o Serviço Regional de Saúde colocou ao serviço da população e permite não só dar uma “resposta mais célere em casos de situações críticas”, mas também “prestar apoio, numa primeira linha de actuação, indicando ao utente qual a melhor forma de proceder/actuar”, sendo por isso, uma “mais-valia”.

Segundo os TSD/Enfermeiros, o Serviço de Emergência Médica Regional da Madeira melhorou com este novo serviço, pois tem agora a capacidade de fazer uma interacção entre o pré e o inter-hospitalar, fundamental para a eficácia da prestação de cuidados, e assim servir a população, que procura este serviço nos momentos de maior vulnerabilidade.

Acreditam que o STAT terá capacidade para reduzir o número de afluências aos serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e lamentam a postura do Governo de António Costa que tudo tem feito para “desvalorizar e prejudicar a classe, adiando uma negociação que há muito já se iniciou com este governo. Basta olhar para a conjuntura que se vive a nível do Continente, com descontentamento geral que tem levado a greves prolongadas altamente prejudiciais para os doentes e excessivamente lesivas para o Estado em termos financeiros”, salientam os TSD/Enfermeiros.

Ao contrário do que acontecia quando ligavam para a linha SOS 24 no Continente, os madeirenses são agora “atendidos e aconselhados por enfermeiros que estão a Madeira e que todos os dias, fazem ainda a triagem no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça”, sendo que, com um simples e rápido aconselhamento telefónico, os utentes “poderão ver resolvidas as suas situações, evitando a ida à urgência, com benefícios para todas as partes”.