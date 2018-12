Iluminações de Natal acendem amanhã em Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos inicia oficialmente amanhã, dia 8 de Dezembro, o programa das comemorações “d’A FESTA” no concelho com a abertura das iluminações decorativas de Natal e a chegada do Pai Natal.

A partir das 18h30, Com vista a dar início às festividades natalícias, a Praça da Autonomia do concelho de Câmara de Lobos, encher-se-á de cor, magia e muita animação. O cheiro a pipocas e algodão doce, espalhar-se-á pelo ar, antevendo a chegada do “velhinho de barbas brancas” que, acompanhado pelos heróis de vermelho, irá levar miúdos e graúdos numa viagem pela magia do Natal.

O espectáculo de animação terá início com um momento de Ilusionismo de Duarte Faia, seguido de uma actuação do Coro Infantil da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM).

A equipa do Pai Natal será a primeira a chegar à Praça da Autonomia, onde dois duendes irão proporcionar momentos de animação a todos os presentes, com a encenação de diversos momentos humorísticos e ainda a entoação de cantos natalícios.

O momento mais aguardado pelos pequeninos terá lugar pelas 20 horas, com a Chegada do Pai Natal e da Mãe Natal, acompanhados pelos heróis de vermelho, que juntos espalharão magia, fazendo com que todo o Concelho de Câmara de Lobos se ilumine de motivos natalícios e com que o céu se encha de cor, num espectáculo pirotécnico com uma duração de cerca de 3 minutos.

Após a conclusão do espectáculo pirotécnico, o Pai Natal ocupará o seu trono para que todas as crianças possam tirar fotografias com esta figura que, preenche o imaginário dos mais novos.