II Corrida dos Homens alerta para cancro da próstata

Na próxima sexta-feira a Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra Cancro em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira promove a II Corrida dos Homens, uma iniciativa de sensibilização e angariação de fundos para a causa, integrada na campanha Novembro Azul, dedicada ao Cancro da Próstata. O ponto de partida é a Praça do Mar, no Funchal, pelas 18 horas. Pode andar, correr ou passear.

As t-shirts alusivas a esta iniciativa estão à venda nas delegações do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro; na Farmácia do Caniço; no Ginásio VivaFit; nas Lojas Bioforma; no Pingo Doce - Anadia; e durante o dia no local da prova. Custam 2 euros.

O Novembro Azul é uma campanha partilhada a nível internacional por várias entidades para consciencialização para as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro de próstata. “O movimento surgiu na Austrália, em 2003, chamado Movember, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Cancro de Próstata, realizado a 17 de Novembro”, revela a organização.