IHM promove acção de limpeza no Bairro da Nazaré

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM procedeu à limpeza dos espaços públicos da Praceta Venezuela, no Bairro da Nazaré.

A intervenção consistiu na “remoção de uma construção abarracada que provocava um impacto negativo e deixava o espaço num estado pouco digno, pondo em causa as condições de salubridade”, refere fonte da Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais.

O Bairro da Nazaré foi alvo de uma intervenção por parte do Governo Regional, que permitiu a renovação do complexo habitacional, através de várias obras de melhoramento com vista à qualidade de vida dos moradores.

Recorde-se que este bairro social é o maior empreendimento de habitação social sob a gestão da IHM. É constituído por 1439 fracções habitacionais, sendo 697 pertença da IHM.

No total, residem no Bairro da Nazaré, cerca de 4300 pessoas, 1850 das quais vivem em fracções arrendadas por esta empresa pública.