IHM encerrada ao público após caso confirmado por Covid-19

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira estará encerrada ao público a partir desta segunda-feira, uma medida que vem no seguimento da confirmação de infecção de um indivíduo do sexo masculino por COVID-19, que desempenhava as suas funções laborais no Edifício do Campo da Barca.

A IHM continuará a sua actividade, recorrendo ao teletrabalho e a outros meios tecnológicos alternativos. Como tal, os cidadãos podem entrar em contacto com a IHM, através de e-mail: [email protected] ou, para atendimentos urgentes, mediante o contacto: 924 437 775.

Recorde-se que o Delegado de Saúde do Funchal procedeu ao encerramento do edifício esta segunda-feira.