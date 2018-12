Igualado máximo histórico de 26,9 °C em Dezembro no Funchal

O calor que hoje se faz sentir, sobretudo no litoral Sul da ilha da Madeira e em particular na cidade do Funchal, acaba de igualar o novo recorde histórico da temperatura máxima registada no Funchal durante os meses de Dezembro, alcançado antontem (26,9 ºC).

O extremo da temperatura máxima do ar nesta sexta-feira foi registado ao meio-dia na estação do Observatório, sendo este valor (26,9 ºC) o mais alto de sempre na capital madeirense desde 1864.

Nesta sexta-feira ‘de Verão’ as temperaturas do ar na Madeira, em particular junto das zonas costeiras, voltam a estar (bem) acima da média para a época do ano, a rede meteorológica do IPMA na Região mostra outras localidades com temperaturas demasiado altas para a época, caso da Quinta Grande, onde às 12 horas o mercúrio já marcava 26,8 ºC. Acima dos 25 ºC, ao final da manhã, marcava a temperatura nas estações do Lido e do Lugar de Baixo.

Para hoje, recorde-se, a previsão do IPMA para o Funchal aponta 27 graus de temperatura máxima e mínima de 21 °C. A mínima, desde a meia-noite, não baixou dos 21,7 °C (Observatório), registados, curiosamente, às 10 da manhã. Nesta estação, ao início da madrugada, a temperatura chegou a atingir 24,8 °C e até ao amanhecer manteve-se sempre acima dos 23 °C.