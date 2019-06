IFCN e La Vie assinam protocolo de colaboração

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) assinou um protocolo de parceria com o Centro Comercial La Vie Funchal, visando a promoção e divulgação de iniciativas naquele espaço comercial, com especial ênfase para o 20.º aniversário da Laurissilva da Madeira – Património Mundial da Humanidade. Ao longo deste ano, várias actividades serão integradas naquela superfície comercial, com o objectivo de promover a sustentabilidade ambiental. A título de exemplo, a partir do próximo dia 14 de Julho, a campanha de prevenção de incêndios florestais estará visível naquele espaço.

Assente no lema “Uma Floresta segura depende de todos nós!”, a campanha decorrerá até 31 de outubro, envolvendo vários meios promocionais, que vão desde a publicação de anúncios nas rádios, na televisão, nos transportes públicos, na imprensa, nas redes sociais, até acções de educação ambiental com crianças, exposições itinerantes e entrega de vários tipos de material informativos.

“Tendo em conta que muitas das vezes a negligência humana é a principal causa de incêndio florestal, é muito importante que todos os cidadãos e visitantes da Madeira assumam e pratiquem comportamentos que contribuam para a diminuição do risco de ignição, uma vez que a sua esmagadora maioria, direta ou indiretamente, tem origem em comportamentos humanos”, relembra o presidente do IFCN.

Para Manuel Filipe, este protocolo com o La Vie é um excelente contributo para disseminar a mensagem, que espera “seja o mais abrangente possível”.