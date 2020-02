Idalina Perestrelo recebeu vice-presidente da Fundação INATEL

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, recebeu, esta tarde, nos Paços do Concelho a vice-presidente da Fundação INATEL, Lucinda Lopes, que está de visita à Região, para a tradicional apresentação de cumprimentos.

A autarca felicitou a Fundação INATEL salientando “a visão institucional em termos culturais e recreativos que é assumida socialmente, e o objetivo de inclusão e promoção do bem-estar da população através das actividades de lazer e tempos livres que a Fundação dinamiza.”

No encontro foi possível fazer uma retrospectiva daquela que tem sido o trabalho em conjunto das duas entidades nomeadamente o Festival de Teatro de Rua do Funchal, realizado em abril de 2019, uma iniciativa cultural do Município com a parceria da Fundação INATEL. Finalmente foram ainda abordadas propostas para projectos futuros e novos parcerias.